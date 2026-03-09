Negli ultimi tempi, il prezzo del diesel ha registrato un aumento molto più consistente rispetto a quello della benzina, sorprendendo gli automobilisti italiani. Da anni, si era diffusa l’idea che il diesel fosse più conveniente, ma ora le differenze di prezzo sono diventate evidenti. La variazione ha coinvolto distributori e consumatori, modificando le abitudini di chi sceglie il carburante per la propria auto.

Roma, 9 marzo 2026 – Per anni gli automobilisti italiani si sono abituati all’idea che il diesel costasse meno della benzina. Oggi non è più così. Il sorpasso si vede già nei listini: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana del 9 marzo il gasolio self è arrivato a 1,965 euro al litro, mentre la benzina self è a 1,782 euro. Nel servito il diesel viaggia a 2,091 euro. E sulle autostrade il gasolio self ha già superato quota 2 euro, a 2,017 euro al litro. Anche le medie regionali del Mimit mostrano che il differenziale è ormai stabile: in Lombardia il diesel self è a 1,976 euro contro 1,779 della benzina; a Bolzano il gasolio ha toccato 2,008 euro, in Sicilia 1,990 e in Calabria 1,993. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché il diesel sta salendo (molto) più della benzina. Il prezzo della paura

