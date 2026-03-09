Perché così Elly Schlein difende il regime dei Pasdaran che trucida le donne

Elly Schlein ha espresso una posizione di difesa nei confronti del regime dei Pasdaran, un organismo militare iraniano. Questa posizione ha suscitato discussioni e critiche, dato che i Pasdaran sono coinvolti in azioni contro le donne e nel sostegno a un regime autoritario. Il diritto internazionale, ribadisce, dovrebbe essere rispettato in ogni circostanza, anche in situazioni di conflitto e repressione.

Il diritto internazionale non è uno slogan da agitare quando conviene. È una regola universale che dovrebbe valere sempre, soprattutto quando si parla di guerre, terrorismo e regimi autoritari. Eppure nel dibattito politico italiano accade spesso il contrario. La leader del Partito democratico Elly Schlein continua a evocarlo per attaccare Trump, gli Stati Uniti e Israele, accusandoli di aver violato le regole della comunità internazionale. Il punto, però, è semplice: se si invoca il diritto internazionale, lo si deve fare sempre. Non soltanto quando serve a colpire l’Occidente. Perché lo stesso diritto che oggi viene brandito contro Washington o Gerusalemme è stato violato per anni dalla Repubblica islamica dell’Iran, il regime degli ayatollah che governa attraverso repressione interna e guerra per procura in tutto il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

