per la tutela del vino italiano nasce il polo vitivinicolo del triveneto

È stato istituito il Polo vitivinicolo del Triveneto, un sistema che coinvolge organismi di controllo, consorzi e istituzioni per proteggere la qualità del vino italiano. Questa iniziativa mira a coordinare le attività di tutela e promozione del vino prodotto nella regione, rafforzando l’identità e la reputazione del settore vinicolo locale. Si tratta di un passo importante per la difesa del patrimonio enologico italiano.

NELL’ITALIA in bottiglia nasce il Polo vitivinicolo del Triveneto, un sistema coordinato e composto da organismi di controllo, consorzi e istituzioni per garantire la tutela della qualità del vino italiano. È un ulteriore passo avanti verso i mercati interni ed esteri per fornire trasparenza e certificazione di un prodotto che gode comunque di una solida credibilità. Le certificazioni sono sempre più importanti quando si parla di sostenibilità e sono addirittura considerate il passaporto necessario per varcare la soglia certi mercati. Non è una scelta affrettata perchè il Polo del Triveneto è il punto di arrivo di un progetto avviato oltre... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

