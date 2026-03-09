Per la festa della donna un progetto sul ruolo invisibile della donna fra l' 800 e il 900 a Spoltore

Domenica 8 marzo, nella sala consiliare del Comune di Spoltore, si è svolto un incontro organizzato dall'associazione La Centenaria e condotto da Andrea Morelli. Il progetto presentato si concentra sul ruolo invisibile delle donne nella comunità locale tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento. Durante l’evento sono stati illustrati aspetti storici legati alla presenza femminile in quel periodo.

L'evento si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Spoltore l'8 marzo per il progetto presentato da Andrea Morelli dell'associazione La Centenaria Il "ruolo invisibile della donna" è una storia difficile da ricostruire (ci ha provato nel suo intervento anche Claudia Della Penna dell'università della Terza Età) ma sulla quale Morelli sta raccogliendo diverse testimonianze fotografiche: si tratta di lavori progressivamente cancellati dalla industrializzazione ma che ritroviamo nei lavori di oggi. "Sarte e tessitrici hanno ispirato la moda italiana, le donne che cucinavano per matrimoni ed eventi oggi sono il catering" ha sottolineato Morelli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Donne sul ring: a Drama Teatro va in scena il match della vita in occasione della Festa della DonnaStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...

Leggi anche: “Nel viso di una donna”: musica, poesia e fotografia per celebrare la Festa della donna

Contenuti utili per approfondire Per la festa della donna un progetto...

Temi più discussi: Weekend tra musica, storia e voci invisibili da riscoprire per celebrare la donna a Spoltore; A Spoltore la ‘Festa della Donna’ in ricordo delle artiste dimenticate; Spoltore, 8 marzo tra musica e memoria: un weekend per le storie invisibili delle donne; 8 marzo: dalle donne per le donne, tante iniziative in Abruzzo.

Per la festa della donna un progetto sul ruolo invisibile della donna fra l'800 e il 900 a SpoltoreL'evento si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Spoltore l'8 marzo per il progetto presentato da Andrea Morelli dell'associazione La Centenaria ... ilpescara.it

Spoltore riscopre il ruolo invisibile delle donne tra ’800 e ’900A Spoltore un progetto racconta il ruolo invisibile delle donne tra ’800 e ’900: lavoro, memoria e testimonianze ritrovate ... abruzzonews.eu

LA COMUNICAZIONE DELLA ASL A Spoltore apre un nuovo studio del medico di base Francesco Luciani Leggi qui - facebook.com facebook