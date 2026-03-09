Per la donna che sarai il tenero scatto di Meghan Markle con la figlia Lilibet per l’8 marzo

Per l’8 marzo, Meghan Markle ha condiviso uno scatto con sua figlia Lilibet. Nella foto, madre e figlia sono abbracciate, viste di spalle, mentre si trovano su una scogliera. L’immagine mostra un momento intimo tra le due, catturato in un contesto naturale. La foto è stata pubblicata sui social network ufficiali della duchessa di Sussex.

Teneramente abbracciate, riprese di spalle, su una scogliera; così compaiono Meghan Markle e la figlia Lilibet Diana nell'ultimo scatto pubblicato dalla Duchessa di Sussex sul proprio profilo Instagram; una foto scattata, come Markle stessa scrive in caption, da "Papà Sussex", ovvero il principe Harry, in occasione della Giornata internazionale della donna, celebrata l'8 marzo. "Per la donna che un giorno sarai" scrive l'ex attrice di Suits nello scatto social; Meghan Markle posta spesso immagini che la ritraggono assieme ai figli, i quali però sono ritratti sempre in modo da avere il volto coperto, a tutela della loro privacy.