Per la donna che sarai il tenero scatto di Meghan Markle con la figlia Lilibet per l’8 marzo

Per l’8 marzo, Meghan Markle ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme a sua figlia Lilibet. Le due sono abbracciate, viste di spalle, mentre si trovano su una scogliera. L’immagine mette in evidenza un momento intimo tra madre e figlia, catturato in un contesto naturalistico. La foto è stata pubblicata sui social network della Duchessa.

Teneramente abbracciate, riprese di spalle, su una scogliera; così compaiono Meghan Markle e la figlia Lilibet Diana nell’ultimo scatto pubblicato dalla Duchessa di Sussex sul proprio profilo Instagram; una foto scattata, come Markle stessa scrive in caption, da “Papà Sussex”, ovvero il principe Harry, in occasione della Giornata internazionale della donna, celebrata l’8 marzo. “Per la donna che un giorno sarai” scrive l’ex attrice di Suits nello scatto social; Meghan Markle posta spesso immagini che la ritraggono assieme ai figli, i quali però sono ritratti sempre in modo da avere il volto coperto, a tutela della loro privacy. News Meghan... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Per la donna che sarai” il tenero scatto di Meghan Markle con la figlia Lilibet per l’8 marzo Articoli correlati Meghan Markle condivide una foto privata di Harry e della figlia Lilibet. Ma qualcuno storce il nasoIl post condiviso sui social segna un momento raro e inedito per la coppia, che ha sempre tenuto i figli lontani dagli occhi del pubblico fino,... Aggiornamenti e notizie su Meghan Markle Temi più discussi: Meghan Markle, l'abbraccio con la figlia Lilibet: Per la donna che un giorno sarai.... Il tenero scatto firmato Papà Sussex; Meghan Markle con la figlia Lilibet in una foto sui social scattata da Papà Sussex per la festa della donna; La camicia azzurra di Meghan Markle è un sogno da cui non svegliarsi più; Per la donna che sarai il tenero scatto di Meghan Markle con la figlia Lilibet per l'8 marzo. Meghan Markle celebra la figlia Lilibet: la dolce foto scattata da Harry emoziona i fanMeghan Markle celebra la figlia Lilibet con una dolce foto scattata dal principe Harry per la Giornata della Donna. rumors.it Meghan Markle, l'abbraccio con la figlia Lilibet: «Per la donna che un giorno sarai...». Il tenero scatto firmato papà SussexLa Giornata Internazionale della donna ha visto in tutto il mondo celebrazioni diverse. Chi scende in piazza a manifestare per i propri diritti e per ... msn.com Netflix silura Meghan Markle e il suo brand di lifestyle Costa carissimo all'ex duchessa del Sussex il flop della serie... - facebook.com facebook Meghan Markle, Netflix l'ha mollata. I progetti falliti dopo il contratto da 100 milioni. Il disastro della sua azienda: «Ora dovrà fare tutto da sola» x.com