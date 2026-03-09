Per la Cassazione Chico Forti non si è pentito quindi resta in carcere | da trofeo politico del Governo a omicida da dimenticare

La Corte di Cassazione ha stabilito che Chico Forti non si è pentito, quindi rimane in carcere. Era stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio e accolto in Italia dal Governo. La decisione riguarda la sua posizione legale e il rifiuto del pentimento. Nessuna ulteriore comunicazione ufficiale è stata rilasciata sul caso.

Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio e accolto da Giorgia Meloni al momento del suo rientro in Italia, non si è pentito. E per questo resta in carcere. A dirlo non sono le autorità americane, che negli scorsi anni vennero accusate da alcuni media italiani di non aver condotto a dovere le indagini, ma la Cassazione che non ha riscontrato alcun senso di colpa da parte dell'ex imprenditore, condannato per l' omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami. Il caso. Erano le 18 del 16 febbraio 1998 e un surfista trovò il cadavere di Dale Pike sulla spiaggia di Sewer Beach, a Key Biscayne, nella contea di Miami.