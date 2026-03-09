Per la Cassazione Chico Forti non si è pentito quindi resta in carcere | da trofeo politico del Governo a omicida da dimenticare

Da ilfattoquotidiano.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha stabilito che Chico Forti non si è pentito, quindi rimane in carcere. Era stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio e accolto in Italia dal Governo. La decisione riguarda la sua posizione legale e il rifiuto del pentimento. Nessuna ulteriore comunicazione ufficiale è stata rilasciata sul caso.

Chico Forti, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per omicidio e accolto da Giorgia Meloni al momento del suo rientro in Italia, non si è pentito. E per questo resta in carcere. A dirlo non sono le autorità americane, che negli scorsi anni vennero accusate da alcuni media italiani di non aver condotto a dovere le indagini, ma la Cassazione che non ha riscontrato alcun senso di colpa da parte dell’ex imprenditore, condannato per l’ omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami. Il caso. Erano le 18 del 16 febbraio 1998 e un surfista trovò il cadavere di Dale Pike sulla spiaggia di Sewer Beach, a Key Biscayne, nella contea di Miami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per la cassazione chico forti non si 232 pentito quindi resta in carcere da trofeo politico del governo a omicida da dimenticare
© Ilfattoquotidiano.it - Per la Cassazione Chico Forti “non si è pentito”, quindi resta in carcere: da trofeo politico del Governo a omicida da dimenticare

Articoli correlati

Cassazione: Chico Forti resta in carcere“Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima”, per questi motivi la Cassazione non ha ritenuto Chico Forti...

Chico Forti, la Cassazione: “Resta in carcere per mancato ravvedimento e risarcimento”Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima.

Una raccolta di contenuti su Cassazione Chico Forti

Temi più discussi: Niente libertà condizionale per Chico Forti, le motivazioni della Corte di Cassazione: Non c'è il ravvedimento; Chico Forti resta in carcere, la Cassazione: Mancato ravvedimento e risarcimento; Le motivazioni della Corte di Cassazione: Chico Forti, non c'è il ravvedimento; Chico Forti, no alla condizionale perché manca il ravvedimento.

cassazione chico forti per la cassazione chicoPerché la Cassazione ha deciso che Chico Forti rimanga in carcereQuello che viene ribadito dalla Cassazione è il mancato ravvedimento da parte di Forti ed anche la mancanza di gesti riparatori. Nelle sette pagine di ordinanza, i giudici della Corte Suprema scrivono ... blitzquotidiano.it

cassazione chico forti per la cassazione chicoChico Forti resta a Montorio: la Cassazione nega la libertà condizionaleI giudici confermano la detenzione per il sessantaseienne a causa del mancato ravvedimento e dell'assenza di risarcimento verso la famiglia della vittima ... veronasera.it

Digita per trovare news e video correlati.