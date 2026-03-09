Per il 2026 e per gli anni a venire la Cina punta a crescita di qualità

La Cina ha annunciato che per il 2026 e gli anni successivi intende puntare a una crescita economica di qualità, fissando un obiettivo di sviluppo tra il 4,5 e il 5 percento. Le autorità hanno presentato questa strategia come parte di un piano a lungo termine, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e l’efficienza dell’economia nazionale. La decisione riguarda l’intero panorama economico del paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha fissato un obiettivo di crescita economica del 4,5-5 % per il 2026, puntando a un buon avvio del nuovo piano quinquennale che traccia il percorso per uno sviluppo di alta qualità e offre una certezza quanto mai necessaria a un'economia mondiale in difficoltà. L'obiettivo di crescita del PIL è ben allineato con gli obiettivi di lungo periodo della Cina fino al 2035, ed è nel complesso coerente con il potenziale di crescita a lungo termine dell'economia cinese, riporta un rapporto di lavoro del governo presentato al massimo organo legislativo del Paese per la deliberazione.