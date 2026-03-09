L’Autorità per l’energia ha annunciato una riduzione temporanea di una componente della tariffa del gas, per alleggerire l’impatto sui nuclei familiari in un momento di instabilità dei mercati energetici. Dopo mesi di relativa stabilità, i prezzi del gas sono aumentati di nuovo negli ultimi tempi, con le tensioni internazionali e il conflitto in Medio Oriente che alimentano le preoccupazioni di un ulteriore incremento dei costi per le famiglie.

D opo un periodo di relativa stabilità, il prezzo del gas è tornato a salire negli ultimi mesi. Le tensioni internazionali e l’incertezza legata al conflitto in Medio Oriente stanno infatti ricreando il timore, fondato peraltro, che gli aumenti si rifletteranno direttamente sulle famiglie. Per limitare l’impatto di questi aumenti, l’ARERA ha deciso di intervenire con una misura straordinaria: ridurre temporaneamente una delle componenti della tariffa legata al trasporto del gas. L’obiettivo è semplice: evitare che l’aumento dei prezzi internazionali si traduca automaticamente in bollette del gas ancora più pesanti nei prossimi mesi, soprattutto durante il prossimo inverno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per evitare un impatto troppo pesante sulle famiglie dovuta all'instabilità dei mercati energetici, l’Autorità per l’energia ha deciso di ridurre temporaneamente una componente della tariffa legata al trasporto del gas

