Peppino Gulletta | 50 anni di cronaca e sport in Sicilia

Il giornalista e cronista siciliano, noto per aver seguito per oltre cinquant’anni eventi di cronaca e sport nell’isola, è venuto a mancare. La sua carriera si è concentrata sulla copertura di fatti locali, contribuendo con il suo lavoro a raccontare la vita quotidiana della Sicilia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione nella regione.

Il panorama giornalistico siciliano ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Peppino Gulletta. La notizia della sua morte, giunta nella mattinata del 9 marzo 2026, ha scosso profondamente le redazioni e i lettori delle province interessate. Nato a Patti nel settembre del 1947, l’uomo ha dedicato oltre cinquant’anni alla professione, lasciando un’impronta indelebile tra cronaca locale e sport. Il suo percorso professionale non si è limitato a una sola città o regione, ma ha abbracciato diverse realtà mediatiche del Sud Italia. Un Percorso Tra Napoli e Messina. La carriera di Giuseppe Gulletta inizia lontano dalla sua terra natale, con collaborazioni significative per testate sportive come Sport Sud, Lo Sport del Mezzogiorno e il quotidiano Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

