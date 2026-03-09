Pellegrino e il Milan | Gli interessi fanno piacere però oggi il mio focus è sul Parma | Pm

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha partecipato alla presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, durante la quale ha commentato che, nonostante gli interessi per altri club, al momento il suo obiettivo principale resta la squadra emiliana. Ha espresso soddisfazione per l’occasione, sottolineando l’importanza dell’evento e il suo impegno attuale con il Parma.

L'attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha parlato in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. L'estratto sul Milan "Gli interessi fanno piacere però oggi il mio focus è sul Parma. Ho appena rinnovato e sono contento. Chi vince il campionato? E' lunga mancano dieci partite. L'Inter ha un bel vantaggio, ma nel calcio non si sa mai". Queste le parole dell'attaccante del Parma Mateo Pellegrino in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

