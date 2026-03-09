Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il derby tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri con un gol di Estupinan nel primo tempo. Pellegatti ha dichiarato che il campionato è riaperto e ha espresso il suo rammarico per le prestazioni non all’altezza di Leao e Pulisic. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan, che ha ottenuto i tre punti.

"Il Milan ha giocato contro l'Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Il Milan è una squadra tignosa, che ha preparato molto bene la partita e ha tenuto sui tentativi dell'Inter. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma che cosa ci costa dire che si è riaperto?". Questo il parere del giornalista Carlo Pellegatti sul derby Milan-Inter 1-0. Ecco le sue parole a TMW Radio. LEGGI ANCHE: Milan, infinito Modric: uno dei migliori anche nel derby contro l’Inter. E sul futuro dice . >>> "Il Milan ha mostrato i soliti limiti davanti, dobbiamo lodare Allegri perché senza attaccanti abbiamo portato a casa 60 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pellegatti: "Il campionato è riaperto. Il mio rimpianto è non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli"

