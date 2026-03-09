Dopo la vittoria nel derby di Milano, il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto durante la trasmissione 'Pressing' per parlare del futuro di Massimiliano Allegri. Pellegatti ha affermato che l’allenatore sta bene al Milan e che, a meno di arrivi specifici come Mateta e André, rimarrà sulla panchina rossonera. La sua opinione si basa su informazioni raccolte in merito alla situazione attuale del club.

"Io ho un contratto fino al 2027, il futuro è domani e poi la prossima. Sono contento al Milan, stiamo lavorando per il futuro, ma finché non si raggiunge l'obiettivo bisogna rimanere sul presente. Altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre derby sulle voci legate al suo futuro in orbita Real Madrid. Max è stato chiaro prima della stracittadina vinta dai rossoneri e ha allontanato qualsiasi voce che lo descrive lontano dal Milan. A proposito del tema, Carlo Pellegatti ha spiegato ai microfoni di 'Pressing' nel post-partita di Milan-Inter come stanno le cose. Ecco, di seguito, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Allegri sta benissimo al Milan. Se non arriveranno i Mateta e gli André lui rimarrà”

