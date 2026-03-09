Pechino Express | Una scommessa al rilancio

Nella conferenza stampa di questa mattina, è stato annunciato il ritorno di Pechino Express con una nuova edizione. Sono stati presentati i partecipanti e il percorso, con dettagli sui luoghi che saranno visitati. La produzione ha spiegato le modalità di svolgimento del programma e le tappe principali del viaggio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della rete televisiva e degli organizzatori.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione di Pechino Express – L’estremo Oriente e dopo la conferenza stampa di questa mattina, l’attesa ha aumentato ancora di più il desiderio. Dal 12 marzo il reality di Sky, prodotto da Banijay Italia, sarà in onda tutti i giovedì. Dieci le coppie che si sfideranno e a condurre Costantino Della Gherardesca, infine i tre inviati: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda. Il viaggio di quest’anno è nell’estremo Oriente, per un totale di 5450 mila chilometri. Si parte dall’Indonesia, da Bali fino a Giava, passando poi per la Cina, da Shanghai a Nanchino e infine il Giappone, alla scoperta di Tokyo e Kyoto, sede della finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

