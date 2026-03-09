Pechino Express tutto sulla nuova stagione | coppie data anticipazioni

La nuova stagione di Pechino Express partirà giovedì 12 marzo, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Dieci coppie affronteranno un lungo viaggio, pronti a vivere un’avventura che promette di essere memorabile. La trasmissione, condotta da una nota figura del settore, porterà i concorrenti in diverse destinazioni, con un percorso che si protrarrà per diverse settimane.

(Adnkronos) – Dieci coppie, un lungo viaggio e un'avventura destinata a diventare indimenticabile. È questa la promessa della nuova stagione di Pechino Express, al via da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Quest'anno il nuovo reality porterà i concorrenti verso est, lungo una rotta tra le più ambiziose di sempre:.

Quando inizia Pechino Express 2026: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel castSta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno.

Pechino Express, Fiona May tra i protagonisti della nuova stagioneFirenze, 12 febbraio 2026 – C’è anche un po’ di Toscana tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, che debutterà giovedì 12 marzo in...

