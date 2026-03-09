Pavese torna | 90 anni dal confino il film mai nato

L’editore Rubbettino riporta in libreria Il carcere di Cesare Pavese, un romanzo autobiografico che racconta il confino a Brancaleone. La nuova edizione, curata da Monica Lanzillotta, celebra i novant’anni dalla fine del provvedimento fascista contro lo scrittore piemontese. Un progetto cinematografico guidato dall’attore Alessandro Preziosi e sostenuto dalla Calabria Film Commission è stato avviato ma poi abbandonato, lasciando irrisolta la trasposizione al cinema dell’opera. Il set previsto era la casa del confino a Brancaleone, oggi aperta ai visitatori. Ninquantennale della libertà forzata. La data scelta per questa ripubblicazione non è casuale: il 13 marzo segna l’esatto novantesimo anniversario della conclusione del confino imposto allo scrittore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

