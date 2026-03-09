Il duo di pattinatori artistici formato da Charléne Guignard e Marco Fabbri ha annunciato che continuerà la propria carriera sportiva anche dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, contraddicendo le aspettative di un addio imminente. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle motivazioni di questa scelta.

Una splendida notizia. Contrariamente a quanto previsto, il percorso agonistico di Charléne Guignard-Marco Fabbri sembra destinato a proseguire anche dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La conferma è arrivata dal binomio stesso in occasione di un’intervista rilasciata a G News, portale di informazione del Ministero della Giustizia, organo di riferimento delle Fiamme Azzurre, loro gruppo sportivo di appartenenza. Secondo diverse indiscrezioni la carriera dei veterani allenati da Barbara Fusar Poli si sarebbe dovuta concludere con la rassegna a cinque cerchi di casa. Eppure gli azzurri hanno affermato di essere già proiettati sui nuovi programmi e di aver deciso di non partecipare ai Mondiali proprio per focalizzarsi sul recupero in vista della prossima annata sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Charléne Guignard-Marco Fabbri, la favola continua? L’indizio

