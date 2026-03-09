Patrick Baldassari | tra successi e nuovi sogni

Patrick Baldassari, imprenditore romagnolo, condivide le sue emozioni legate alla recente paternità e i progetti che intende realizzare in questo periodo. In questa fase della sua vita, Baldassari si concentra su nuove sfide e obiettivi professionali, mantenendo un equilibrio tra vita personale e lavoro. Le sue parole riflettono l’entusiasmo per i cambiamenti e le opportunità future.

. L’imprenditore romagnolo Patrick Baldassari racconta le emozioni della nuova paternità e i grandi progetti che lo attendono in questa stagione speciale. È appena diventato di nuovo papà della piccola Aurora nata il 13 gennaio, ma Patrick Baldassari è anche uno degli imprenditori più conosciuti e di successo della Riviera Romagnola. Figlio di Mario Baldassari, volto noto del jet set, è proprietario del Paparazzi 242 di Milano Marittima e co-organizzatore dello storico Vip Master Tennis, che quest’anno si terrà il 24 e 25 luglio. Patrick, sei appena diventato di nuovo papà della piccola Aurora. Che emozione è stata vivere questa paternità, a distanza di tanti anni dalla nascita della primogenita Luna?. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

