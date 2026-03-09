Passioni in Fiera Vannetti Un weekend vincente

Durante il weekend si è svolta l’ottava edizione di Passioni in Fiera, che si è svolta in concomitanza con la Fiera del Disco e del Fumetto. Vannetti ha commentato il successo dell’evento, sottolineando che si tratta di una manifestazione che si ripete ad ogni edizione. La fiera ha attirato numerosi visitatori e appassionati, confermando la sua popolarità tra gli organizzatori e il pubblico.

Un successo vero. E che si ripete puntuale ad ogni edizione. Questa appena conclusa era l’ottava: Passioni in Fiera - in concomitanza con la Fiera del Disco e del Fumetto - lo scorso fine settimana. ha fatto registrare circa 14mila presenze, non solo aretine ma provenienti da tutto il Centro Italia. I prossimi impegni ad Arezzo Fiere. Il 14 e 15 marzo la Fiera ospita l’evento organizzato dall’associazione Calcit. Il Mercatino In Danza vedrà la sfida tra le scuole di ballo cittadine e il settimo “Galà della danza Otello Bracci”. Prevista poi la Festa dei bambini tra salute, sport e divertimento. Dal 20 al 22 Marzo 2026 torna poi il Campionato regionale di freccette. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati “Passioni in Fiera”: l'appuntamento al centro congressi“Un evento fieristico di grande appeal, dedicato al mondo degli hobby dove creatività, artigianato, sport e benessere si incontrano per dare vita a... Torna l’edizione di primavera di Passioni in FieraArezzo, 4 marzo 2026 – “Un evento fieristico di grande appeal, dedicato al mondo degli hobby dove creatività, artigianato, sport e benessere si... Una selezione di notizie su Passioni in Fiera Vannetti Un weekend... Temi più discussi: La scommessa di Ferrer Vannetti: Una grande occasione di confronto. Puntiamo alla crescita di pubblico; Al via Passioni in fiera; Torna l’edizione di primavera di Passioni in Fiera; Ambiente e benessere, c’è Econatura. Domenica con gli eventi ad Arezzo Fiere. Torna l’edizione di primavera di Passioni in FieraLancia cosi Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, l’ormai tradizionale appuntamento di primavera con Passioni in Fiera, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo presso il centro ... lanazione.it La scommessa di Ferrer Vannetti: Una grande occasione di confronto. Puntiamo alla crescita di pubblicoIl presidente di Arezzo Fiere e Congressi fa il punto alla vigilia della manifestazione: Un segnale forte della nostra vitalità. Si tratta di un format ormai consolidato che gli aretini hanno imparat ... msn.com #arte " L’anima é l’insieme delle passioni. " #8Marzo #FridaKahlo x.com A tutte le donne: con le loro storie, le loro passioni e i loro traguardi. Buona #GiornataInternazionaleDellaDonna #InternationalWomensDay #8Marzo - facebook.com facebook