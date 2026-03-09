Passioni in Fiera | un weekend vincente che ha portato Arezzo sotto i riflettori

Lo scorso fine settimana ad Arezzo si è svolta l’ottava edizione di Passioni in Fiera, un evento che si tiene ogni anno in concomitanza con la Fiera del Disco e del Fumetto. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori, portando la città sotto i riflettori e consolidando la sua posizione come punto di riferimento per gli appassionati del settore. La giornata ha visto esposizioni, incontri e attività legate alle passioni di sempre.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Un successo vero. E che si ripete puntuale ad ogni edizione. Questa appena conclusa era l’ottava: Passioni in Fiera - in concomitanza con la Fiera del Disco e del Fumetto - lo scorso fine settimana. ha fatto registrare circa 14mila presenze, non solo aretine ma provenienti da tutto il Centro Italia. Tutto ciò dimostra ancora una volta la validità del crescente rapporto tra Ente Fieristico, città e territorio”, afferma in proposito Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, riferendosi all’ottimo andamento che ha caratterizzato la celebrazione dell’ultima kermesse che si è tenuta presso la Fiera di Arezzo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

