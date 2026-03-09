Passeggiata a Ostia sull' architettura futurista e razionalista

Un gruppo guidato dalla sociologa urbana Irene Ranaldi ha organizzato una passeggiata nel quartiere di Ostia. L’itinerario si è concentrato sull’architettura futurista e razionalista presente nella zona. L’evento è stato promosso dall’Associazione di promozione sociale

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Una nuova passeggiata, come nello stile dell'Associazione di promozione sociale "Ottavo Colle" condotti dalla sociologa urbana Irene Ranaldi nel quartiere di Ostia. Dai progetti della “città giardino” al piano regolatore del 1962. Il bellissimo edificio delle Poste dell’architetto Mazzoni. Dalla bonifica realizzata dalle cooperative dei Romagnoli al progetto del fascismo di Roma verso il mare. Sono davvero tanti i gioielli architettonici e le storie che contraddistungono il quartiere marino della capitale.COSTO DI... 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Passeggiata a braccetto con l’IA: talento scientifico e architettura normativa dell’Europa sostenibile Triangolo Verde Roma: passeggiata tra architettura Liberty, Villa Blanc e Villa TorloniaC’è un angolo di Roma dove la natura incontra la storia: scopri il triangolo verde, tra villini liberty, giardini segreti e set cinematografici. Approfondimenti e contenuti su Passeggiata a Ostia sull'architettura... Discussioni sull' argomento A Ostia nasce la folle moda di lanciare i monopattini nel mare dal pontile; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dal 6 all’8 marzo: dove si entra gratis. Asl Roma 3,sabato Passeggiata Inclusiva a Ostia per disabilitàSabato 27 settembre il lungomare di Ostia, con partenza dal Porto di Roma alle 16.30, ospiterà la Passeggiata inclusiva, iniziativa nata con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e ... ansa.it Danni sul lungomare di Ostia: ricostruzione e barriere di sabbia per salvare la passeggiataOstia, le recenti mareggiate hanno riacceso i riflettori sulla fragilità del litorale romano, colpendo con particolare intensità il tratto del lungomare Duca degli Abruzzi. L’assenza di un adeguato ap ... msn.com Sausage walk; la passeggiata con i bassotti più famosa d'Italia sarà anche a Trieste - facebook.com facebook L’Estremo Oriente non sarà certo una passeggiata, ma con gli #Spassusi il divertimento è assicurato #PechinoExpress dal 12 marzo in esclusiva su Sky. x.com