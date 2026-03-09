Pasolini a Brindisi | il finale con Vania Palumbo

A Brindisi, Pasolini è stato protagonista di un evento che si è concluso con la partecipazione di Vania Palumbo. La giornata ha visto un pubblico riunito nonostante la pioggia battente, che non ha fermato l’attenzione verso il percorso culturale portato avanti. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra arte e memoria, lasciando spazio a riflessioni e emozioni.

La pioggia battente su Brindisi non spegne l'entusiasmo per la conclusione di un percorso culturale che ha unito arte e memoria. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 19:30, il Santa Spazio Culturale nell'ex Convento di Santa Chiara ospita il finale de Un Viaggio verso Sud con Pasolini. L'iniziativa, promossa da Yeahjasi Brindisi Aps – Circolo Arci, si chiude con il concerto-performance Canzoni in Forma di Rosa interpretato da Vania Palumbo. L'evento si svolge sotto una coperta nuvolosa con temperature a 15 gradi e venti da nord-nord-ovest, ma l'atmosfera interna è densa di significato. La presenza del pubblico conferma come la figura di Pier Paolo Pasolini continui a risuonare nel tessuto sociale della Puglia.