Partita la corsa per la carica di sindaco di Siena | Nicoletta Fabio corre per il bis

A Siena si apre la corsa per la carica di sindaco in vista delle elezioni del 2026. La sindaca Nicoletta Fabio, eletta nel 2023, si candida nuovamente per il centrodestra e si prepara a confrontarsi con gli avversari in una sfida che potrebbe definire il futuro politico della città. La competizione si svolgerà nel quadro di un passaggio importante per il panorama locale.

SIENA — A Siena il voto del 2026 rappresenta un passaggio politico decisivo. La sindaca Nicoletta Fabio, eletta nel 2023 alla guida del centrodestra, dovrà dimostrare che il cambiamento politico avvenuto negli ultimi anni è destinato a consolidarsi. Il centrodestra punta sulla continuità amministrativ a, mentre il centrosinistra lavora per ricostruire una coalizione competitiva dopo la lunga stagione di dominio terminata pochi anni fa. Tra i nomi che circolano nel dibattito politico cittadino figurano amministratori locali e profili civici legati al mondo universitario e alle professioni, segno di una competizione che potrebbe assumere toni meno ideologici e più amministrativi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

