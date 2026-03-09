Parma vince a Roma | parità di genere per tutte le imprese

La Provincia di Parma ha ottenuto una menzione speciale a Roma per il suo progetto sulla certificazione di parità di genere. La premiazione si è svolta oggi e riguarda un'iniziativa promossa dall’ente locale per garantire pari opportunità tra uomini e donne nelle imprese. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione sulla parità di genere si fa sempre più forte nel settore pubblico e privato.

La Provincia di Parma ha ricevuto oggi una menzione speciale a Roma per il suo progetto sulla certificazione di parità di genere. Il riconoscimento è arrivato durante il contest Pa OK! Insieme per creare valore pubblico, organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica e da Formez. Questa vittoria non è solo un premio burocratico, ma segna un punto di svolta per l'intera filiera produttiva emiliana. L'iniziativa nasce dall'Ufficio pari opportunità e dalla Consigliera di parità, in stretta collaborazione con Federmanager Parma, l'Azienda ospedaliero universitaria di Parma, l'Ausl di Parma e l'Ordine dei dottori commercialisti. L'obiettivo è chiaro: trasformare la normativa nazionale D.

