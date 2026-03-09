Parma | il divario pensionistico di genere che pesa sulle donne

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 15:00, al Centro sociale Il Tulipano di via Bonomi a Parma si svolge una tavola rotonda intitolata

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 15:00, il Centro sociale Il Tulipano di via Bonomi a Parma ospita la tavola rotonda Un divario lungo una vita. Le scelte di oggi, il futuro di domani. L’iniziativa vede al centro l’analisi del gap pensionistico di genere, con l’intervento dell’onorevole Maria Cecilia Guerra e dei responsabili SPI Cgil. Si tratta di un appuntamento chiave per la Giornata Internazionale della Donna, che collega le scelte economiche attuali agli esiti futuri delle lavoratrici emiliano-romagnole. L’evento non è isolato ma fa parte di un calendario più ampio che include incontri a Noceto, Felegara e Busseto fino alla fine del mese. La presenza di figure istituzionali come Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea regionale Emilia-Romagna, sottolinea il peso politico della questione nel contesto territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

