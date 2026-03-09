Parità di genere | la provincia di Parma premiata a Roma

La Provincia di Parma ha ricevuto una menzione speciale al contest “Pa OK! Insieme per creare valore pubblico” a Roma. Il riconoscimento è legato al progetto “La certificazione di parità di genere per lo sviluppo del territorio”. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento della funzione pubblica e da Formez. La premiazione si è svolta recentemente nella capitale.

Il progetto "La certificazione di parità di genere per lo sviluppo del territorio" è valso alla Provincia di Parma una menzione speciale al contest "Pa OK! Insieme per creare valore pubblico" promosso, a Roma, dal Dipartimento della funzione pubblica e da Formez e volto a valorizzare le esperienze più significative di innovazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche. Il progetto è stato ideato dall'Ufficio pari opportunità della Provincia e dalla Consigliera di parità, con la partnership dell'Ufficio Europa Intercomunale della Provincia di Parma e della stessa Consigliera di Parità che ha attivato la collaborazione con...