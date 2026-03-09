Il Paris Saint Germain di Luis Enrique sfida il Chelsea di Rosenior negli ottavi di finale di Champions League, incontro in programma l’11 marzo 2026 alle 21:00. Il PSG arriva dopo una sconfitta casalinga contro il Monaco, mentre il Chelsea si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di superare la fase ad eliminazione diretta. Le formazioni e le quote sono state già annunciate.

Sconfitto dal Monaco in casa in una sorta di rivincita dopo averli eliminati nei playoff di Champions League, il Paris Saint Germain di Luis Enrique affronta negli ottavi di finali della competizione il Chelsea di Rosenior. I parigini sono tornati a giocare a sprazzi, concedendosi pause e amnesie difensive che stanno costando un campionato che non sarebbe dovuto mai essere in discussione.

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Chelsea (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

