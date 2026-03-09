Parigi-Nizza 2026 sprint dirompente di Kanter a Montargis

Il tedesco Max Kanter ha vinto la seconda tappa della Parigi-Nizza 2026, la corsa di 187 chilometri da Épône a Montargis. Dopo aver percorso il percorso, Kanter ha superato gli avversari nello sprint finale, conquistando la vittoria. La gara si è conclusa con il suo sorpasso deciso negli ultimi metri, lasciando il gruppo alle sue spalle.

Il tedesco Max Kanter vince la seconda tappa della Parigi-Nizza, la Épône-Montargis di 187 chilometri, grazie ad uno sprint dirompente. Il corridore tedesco, terza vittoria della carriera e prima World Tour per lui, brucia i rivali con una progressione micidiale che non concede loro la minima possibilità di reazione. Kanter precede il neozelandese Laurence Pithie della Red Bull – BORA – hansgrohe e il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step. L'americano Luke Lamperti, vincitore della tappa di ieri, chiude in quinta posizione e conserva il primato in classifica generale davanti al belga Vito Braeth e a Laurence Pithie. Nelle prime fasi di corsa partono all'attacco Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), Mathis Le Berre e Mattéo Vercher (TotalEnergies).