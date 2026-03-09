Parigi banditi sequestrano una coppia in casa e la liberano in cambio di 900mila euro in Bitcoin

A Le Chesnay, vicino a Parigi, due rapitori hanno sequestrato una coppia all’interno della loro abitazione e, dopo averla tenuta in ostaggio, l’hanno liberata solo dopo aver ricevuto 900mila euro in Bitcoin. I banditi hanno costretto i malcapitati a trasferire i soldi digitali prima di lasciarli andare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.