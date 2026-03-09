Parigi 2026 | Pelle e drappeggi ridefiniscono il lusso

A Parigi, dal 2 al 10 marzo, si tiene la settimana della moda Autunno-Inverno 2026-2027, durante la quale le collezioni mostrano un focus rinnovato sulla qualità dei tessuti e sulla solidità delle costruzioni. Le sfilate presentano capi caratterizzati da pelle e drappeggi, con un’attenzione evidente alla sostanza e alla definizione delle forme. La manifestazione riunisce designer e case di moda provenienti da tutto il mondo.

La settimana della moda di Parigi Autunno-Inverno 2026-2027, in calendario dal 2 al 10 marzo, segna un ritorno alla sostanza nella costruzione dei capi e nella selezione dei materiali. Grandi case come Hermès e Dior guidano il cambiamento verso una estetica che privilegia la qualità artigianale rispetto al semplice impatto visivo immediato. Mentre le luci si abbassano sulla passerella, il rumore secco dei tacchi annuncia l’arrivo di collezioni che ridefiniscono i parametri del lusso contemporaneo. La capitale francese diventa così il palcoscenico dove si gioca il futuro dell’industria tessile globale, con sfilate che vanno oltre l’estetica per toccare temi di produzione e sostenibilità materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'abito in pelle: anatomia di una seduzione silenziosa tra drappeggi liquidi e bon-ton

Louis Vuitton Uomo Primavera 2026: Pharrell tra lusso destrutturato e innovazione tessile a Parigi.

Schiaparelli 2026 STREETSTYLE l Haute Couture l Paris Fashion Week

