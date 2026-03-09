Parco sportivo padel basket e benessere

Un ex campo di calcio è stato trasformato in un parco sportivo che ospita aree per il padel, il basket e spazi dedicati al benessere. Il nuovo spazio combina elementi naturali e strutture sportive, offrendo un punto di incontro per chi cerca attività fisica e momenti di relax in un’area all’aperto. La riqualificazione ha portato alla creazione di un ambiente dedicato all’attività fisica e alla socializzazione.

Da ex campo di calcio a "parco sportivo" un luogo dove natura, sport e aggregazione convivono insieme. Taglio del nastro a Bollate, nell'area tra via Verdi e via Dante, per il nuovo spazio destinato pensato non solo per lo sport ma anche per il benessere delle persone e la qualità ambientale. Un'opera da 2,7 milioni di euro finanziata con i fondi del Pnrr con 3 campi da padel scoperti, un campo da beach volley, un campo da basket 3 vs 3, un'area fitness all'aperto (calisthenics e body & mind), percorsi pedonali illuminati, una zona relax attrezzata con panchine e aree ombreggiate. È stato un momento di festa al quale hanno partecipato tantissimi bollatesi.