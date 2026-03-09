Paralimpiadi | Verona modello sicurezza zero incidenti all’Arena

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali, il Capo della Polizia ha riconosciuto l’operato del personale di Verona, sottolineando l’assenza di incidenti all’interno dell’Arena. La sicurezza è stata garantita senza problemi, grazie all’efficienza delle misure adottate dalla squadra locale. Nessun evento imprevisto si è verificato durante la manifestazione, confermando la cura messa in atto per la gestione dell’evento.

Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha confermato l’eccellenza operativa del personale veronese durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali. La visita alla questura di Verona, avvenuta domenica 8 marzo 2026, ha messo in luce il ruolo cruciale della sala operativa nella gestione dell’ordine pubblico. L’incontro si è svolto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa, dove il Questore Rosaria Amato ha accolto l’alto dirigente insieme al Capo della Segreteria Diego Parente. L’evento principale da coprire era la cerimonia d’apertura svoltasi venerdì 6 marzo nell’Arena di Verona, un appuntamento internazionale che ha richiesto una pianificazione meticolosa per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paralimpiadi: Verona modello sicurezza, zero incidenti all’Arena Paralimpiadi: Mattarella e Meloni nell’Arena di VeronaLa cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina si svolge oggi, venerdì 6 marzo 2026, all'Arena di Verona. Leggi anche: Paralimpiadi invernali: inaugurazione Nell'Arena di Verona Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Verona modello sicurezza.... Temi più discussi: Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura: rafforzato l'apparato di sicurezza; Verona: al via le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Cerimonia inaugurale Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026; Città blindata per le Paralimpiadi: scatta il piano sicurezza per la cerimonia in Arena. Verona si blinda per la cerimonia delle Paralimpiadi, scatta il piano sicurezza: cosa c’è da sapereVerona verso la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in Arena, scatta il piano per la sicurezza. Chiuso lo spazio aereo sulla città. veronaoggi.it Cerimonia Paralimpiadi: oggi riaprono le richieste per i pass Zona GiallaCerimonia delle Paralimpiadi a Verona, riapre la finestra per i pass Zona Gialla: tutto quello che c'è da sapere ... veronaoggi.it Con 160 atlete impegnate nelle sei discipline del programma, 24 in più rispetto al precedente record di Pechino 2022, le Paralimpiadi invernali segnano il record di partecipazione femminile. Nel giorno della Festa della donna, l'annuncio del Comitato Parali - facebook.com facebook Chi è Emanuel Perathoner, prima medaglia d'oro alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 x.com