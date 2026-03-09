Paralimpiadi Invernali 2026 Chiara Mazzel straordinaria in superG | è oro sulle nevi di Cortina

Durante le Paralimpiadi Invernali 2026 a Cortina, Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di superG, segnando il secondo risultato positivo per lei e la sua guida Nicola Cotti Cottini. La competizione si è svolta sulle piste della località alpina, attirando l’attenzione degli appassionati di sport paralimpici. La vittoria ha confermato la performance di Mazzel in questa edizione.

Cortina, 9 marzo 2026 – E’ la seconda medaglia per Chiara Mazzel e la sua guida Nicola Cotti Cottini. Splendida la prova in superG alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 che porta un oro alla bacheca tricolore e a quella della coppia tricolore. A seguito dell’argento in discesa, ecco il titolo a cinque cerchi, nella categoria visual impaired. La gara, per i nuovi campioni paralimpici di sci alpino, è stata chiuso con il tempo di 1:14.84. L’argento è andato all’austriaca Veronika Aigner (guida Lilly Sammer) a 60 centesimi in più nel crono. Il bronzo è stato conquistato dalla slovacca Alexandra Rexova (guida Sophia Polak), che ha sciato in 1:19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

