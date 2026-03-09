Paralimpiadi il messaggio di Cardani | Non risultano danni al cervello dopo il secondo trauma cranico in due giorni

Durante le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il snowboarder Riccardo Cardani ha subito due traumi cranici in due giorni. Dopo le cadute, lui ha affermato che non sono stati riscontrati danni al cervello. La sua condizione è stata valutata e, secondo le sue parole, non ci sono complicazioni mediche al momento.

Due cadute in 48 ore, due traumi cranici. Ancora paura per Riccardo Cardani alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma lo snowboarder azzurro rassicura tutti sulle sue condizioni. L'atleta milanese è caduto domenica 8 marzo nei quarti di finale dello snowboard cross uomini, pochi giorni dopo un altro brutto incidente avvenuto in allenamento. Nonostante il doppio trauma cranico in un arco di tempo molto breve, gli esami medici hanno escluso conseguenze gravi. Il medagliere delle Paralimpiadi 2026 A dare aggiornamenti è stato lo stesso Cardani con un messaggio pubblicato sui social lunedì 9 marzo. "Ancora qui! Non vi libererete facilmente di me.