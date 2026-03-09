Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG per ipovedenti alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, stabilendo il miglior tempo di 1’14’84. La sciatrice ha corso una gara impeccabile, portando a casa il primo posto. La competizione si è svolta sulla pista di gara delle Paralimpiadi in corso nella regione di Milano-Cortina.

Un’altra soddisfazione immensa: con una gara splendida Chiara Mazzel vince la medaglia d’oro in SuperG per ipovedenti alle Paralimpiadi in corso a Milano-Cortina con il tempo di 1’14’’84. Al secondo posto si piazza l’austriaca Veronika Aigner (+0,60), terza posizione per la slovacca Alexandra Rexova (+4.85). Per l’Italia si tratta del secondo oro dopo quello ottenuto domenica da Emanuel Perathoner. Il nostro Paese si aggiudica il massimo risultato del primo posto in questa specialità dopo ben 20 anni di attesa. La sciatrice, tra l’altro, ha già vinto la medaglia d’argento in discesa libera. Le parole di Chiara. ”È stata una bella gara, ho commesso qualche errore ma tante curve le ho fatte bene, sono molto soddisfatta”, dichiara ai microfoni della Rai dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paralimpiadi, Chiara Mazzel è d’oro: miglior tempo nel SuperG, ecco chi è la sciatrice

