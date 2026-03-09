Paralimpiadi Bendotti si supera | è nono in superG miglior risultato ai Giochi

Il 32enne di Colere ha preso parte alla sua terza Paralimpiade e ha ottenuto il suo miglior risultato nei Giochi. Durante la competizione di superG a Cortina, ha concluso la gara in nona posizione, dimostrando una performance notevole. La gara si è svolta lunedì 9 marzo, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

SCI ALPINO. Lunedì 9 marzo a Cortina strepitosa prova del 32enne di Colere, alla terza partecipazione a cinque cerchi. «Sono felice, dopo l'annata più difficile della mia carriera». Martedì 10 può sognare nella supercombinata. «L'obiettivo è la top ten, varrebbe oro», aveva detto alla vigilia Davide Bendotti. Detto e fatto: l'obiettivo è stato centrato. Lunedì 9 marzo a Cortina, alla sua terza presenza alle Paralimpiadi invernali, il 32enne di Colere firma il miglior risultato (finora) ai Giochi, chiudendo al nono posto il superG maschile standing (in piedi) col tempo di 1.14.86, a 2"47 dal vincitore, lo svizzero Robin Cuche. Sul podio anche l'americano Patrick Halgren e il francese Jules Segers.