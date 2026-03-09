Paralimpiadi 2026 | oggi il superG e le sfide sul ghiaccio

Oggi, lunedì 9 marzo, si apre la terza giornata delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con il superG di sci alpino e le sfide sul ghiaccio. La giornata prevede eventi di sci alpino, biathlon, snowboard e sledge hockey, che coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi. Il programma si concentra su diverse discipline sportive, con competizioni che si svolgono nelle varie aree dedicate.

La terza giornata delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si apre oggi, lunedì 9 marzo, con un calendario denso che vede sci alpino, biathlon, snowboard e sledge hockey come protagonisti assoluti. L’Italia scende in campo su più fronti: dalle piste di velocità dello sci alpino ai ghiacci del curling e dell’hockey su slitta, con l’obiettivo costante di portare a casa nuovi podi. Mentre Emanuel Perathoner ha già segnato la prima vittoria italiana nello snowboard, la squadra azzurra deve ora dimostrare costanza nelle prove di superG e nei tornei sul ghiaccio. I riflettori sono puntati sulla velocità pura: sei medaglie d’oro saranno assegnate esclusivamente nel superG, suddivise tra le categorie maschili e femminili, inclusi gli atleti visivamente compromessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

