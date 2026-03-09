Durante le Paralimpiadi 2026, un’atleta russa ha salutato il pubblico con una bandiera del suo paese, visibilmente emozionata. Successivamente, ha cantato l’inno nazionale, con le lacrime agli occhi, mentre il vessillo russo veniva issato sul pennone più alto. La scena si è svolta davanti agli spalti, tra applausi e momenti di forte commozione.

Ha prima salutato i tifosi sugli spalti con una bandiera russa facendo fatica a reggere l’emozione. E poi nel cantare l’inno le sono uscite altre lacrime di commozione quando il vessillo del suo Paese si issava sul pennone più alto. “Mamma mia ce l’ho fatta, ancora non ci credo. Ho il grande sostegno di tutti, della mia famiglia, del mio staff e della Russia”. Varvara Voronchikhina ha vinto il supergigante standing dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina ma è un oro che ha un significato che va molto al di là di un titolo olimpico. Era da 12 anni che la Russia non sentiva il suo inno, dai Giochi di Sochi 2014, quelli che organizzò in casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paralimpiadi 2026, inno russo per l’oro e Voronchikhina canta in lacrime: “Qui tutti uguali”

Articoli correlati

Paralimpiadi, inno e bandiera della Russia tornano sul podio dopo 12 anni: Voronchikhina oro nel superGPer la prima volta dalla riammissione ai Giochi, sul podio delle Olimpiadi risuona l’inno russo ed è issata la bandiera della Russia, come previsto...

Dmitrii Shamaev a Milano Cortina: “Tutti qui dovrebbero essere in condizioni uguali, non è così”Il biathleta rumeno Dmitrii Shamaev solleva una critica all'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina: "A mio avviso, qui tutti dovrebbero...

Contenuti e approfondimenti su Paralimpiadi 2026 inno russo per l'oro...

Temi più discussi: Come si è arrivati al reintegro dei team Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi di Milano-Cortina, più che lo sport tiene banco la polemica; Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con la bandiera, tanti Paesi pronti a boicottare l'apertura; Paralimpiadi: il presidente Mattarella dichiara aperti i Giochi.

Paralimpiadi 2026, Russia primo oro e inno: Voronchikhina vince Super GAlle Paralimpiadi di Milano-Cortina arriva il primo oro per la Russia: lo conquista Varvara Voronchikhina nel Super G. Per la prima volta dopo Sochi 2014 bandiera e inno russi durante la premiazione ... sport.sky.it

Voronchikhina vince l'oro. A Milano Cortina per la prima volta Russia sul podio con inno e bandieraA Cortina, Varvara vince nel SuperG standing dopo il bronzo in discesa ... msn.com

C’erano 8.992 persone sugli spalti dell’Arena Santa Giulia per la partita del turno preliminare tra Stati Uniti e Italia del torneo di Para Ice Hockey dei Giochi di Milano Cortina 2026. Questa cifra è un record per la storia delle Paralimpiadi Invernali e racconta la p - facebook.com facebook

Che orgoglio azzurro! A Cortina, Chiara Mazzel conquista l’oro nel Super-G vision impaired alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la guida Nicola Cotti Cottini. Dopo l’argento in discesa, un altro capolavoro che emoziona tutta l’Italia! x.com