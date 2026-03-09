Paragon Solutions offre di nuovo il suo aiuto alle autorità italiane per scoprire chi ha spiato Cancellato

Paragon Solutions ha comunicato di essere disponibile a collaborare con le autorità italiane per fornire eventuali chiarimenti riguardo all'uso dello spyware Graphite. Le fonti interne all'azienda affermano di voler contribuire alle indagini in corso, che riguardano il telefono del direttore di Fanpage. La società ha ribadito la propria volontà di supportare le autorità nelle verifiche in atto.

Fonti della società Paragon Solutions hanno riferito ad Haaretz che l'azienda è pronta a offrire il suo contributo alle indagini, per capire chi ha utilizzato lo spyware Graphite nel telefono del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Paragon, il nome in codice di chi ha spiato i telefoni di Cancellato e Casarini è “anderdog”Si chiama «anderdog», scritto con la “a” alla romana, il nome dell’agent – il programma che opera all’interno di un telefono compromesso – collegato...

Paragon, Ruotolo (Pd): “Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?”Dopo che le procure di Napoli e Roma che indagano sul caso Paragon hanno confermato lo spionaggio con il software Graphite, nella stessa notte, sui...

Approfondimenti e contenuti su Paragon Solutions

Temi più discussi: Caso Paragon, i pm: Uso autorizzato per Caccia e Casarin, non chiaro per Cancellato; Paragon, Ruotolo (Pd): Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?; Caso Paragon-Graphite: chi ha spiato il giornalista italiano?; Paragon, è l’Aisi ad aver spiato gli attivisti. Ma i pm non sanno chi intercettò Fanpage.

Meta, 100 giornalisti e decine di utenti su WhatsApp dall’israeliana Paragon SolutionsQuasi 100 giornalisti e decine di civili sono stati presi di mira da uno spyware di proprietà dell'azienda israeliana Paragon Solutions, che avrebbe violato i loro sistemi WhatsApp. Secondo quanto ... milanofinanza.it

Il caso Paragon e lo spyware Graphite: aspetti di privacyIl caso Paragon rappresenta uno degli scandali più significativi degli ultimi anni in tema di cybersecurity e protezione dei dati personali. Al centro della vicenda vi è Graphite, uno spyware ... diritto.it

"14 dicembre 2024. Questo il giorno in cui secondo le Procure di Roma e Napoli il mio telefono è stato attaccato dal software spia Graphite, prodotto dall'azienda israeliana Paragon Solutions" Caso Paragon, arriva la conferma: Francesco Cancellato è stato sp - facebook.com facebook

Quei due volti sono coperti, ma voi non concentratevi su quello. Concentratevi sul pannello di controllo che vedete alle spalle delle due ragazze. Perché, vedete, quello è il pannello di uno spyware militare. È "Graphite" della società israeliana #Paragon Soluti x.com