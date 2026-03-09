Papa Leone | tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo

Papa Leone ha rivolto un nuovo appello affinché le armi siano tacitate e si crei un momento di dialogo. Nel suo discorso, ha invitato tutte le parti coinvolte a sospendere le ostilità e a favore di un confronto pacifico. L'appello si rivolge a chi è impegnato nei conflitti, chiedendo di aprire uno spazio di discussione senza violenza.

Tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo. È l’ennesimo, accorato, appello di Papa Leone per la pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

