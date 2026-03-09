Un giudice ha deciso che le dichiarazioni di Sergio Papa, condannato per l’omicidio dei coniugi Nicolasi, non sono perseguibili come reato. La decisione riguarda specificamente le accuse di metodi mafiosi, che non sono state considerate illegali nel caso. La sentenza chiarisce che tali affermazioni, in questo contesto, non rappresentano un illecito penale.

Un giudice ha stabilito che le dichiarazioni di Sergio Papa, l’assassino dei coniugi Nicolasi, non costituiscono reato. La sentenza del tribunale di Trento, emessa il 20 febbraio scorso, assolve il condannato all’ergastolo dall’accusa di oltraggio e calunnia contro magistrati e militari. L’imputato aveva usato espressioni forti durante un’udienza nel 2019, accusando le forze dell’ordine di metodi mafiosi. La decisione mette fine a un procedimento penale iniziato per difendere l’onore delle istituzioni giudiziarie e di polizia. Mentre la Procura chiedeva due anni e quindici giorni di reclusione, la corte ha ritenuto che lo sfogo verbale rientrasse nei limiti della difesa legittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa assolto: accuse di metodi mafiosi non sono reato

Incappucciato e ammanettato: i metodi "mafiosi" dietro al rapimento del giovane trovato in CarsoPubblichiamo i dettagli rispetto a una vicenda che, secondo quanto si apprende, rasenterebbe modalità tipiche di una certa criminalità organizzata.

Ecco l'intervista in cui Di Matteo (prima di Nordio) disse: "Metodi simil mafiosi delle correnti nel Csm" (video)Il ministro Nordio non arretra e annuncia altre citazioni eccellenti sul sistema para-criminale delle correnti nella magistratura.

