Paolo Rossi ha spiegato che è lecito aspettarsi di più dalla Juventus e ha commentato il momento attuale della squadra. Durante un intervento pubblico, ha espresso il suo punto di vista sulla situazione dei bianconeri e ha parlato anche della prossima trasferta a Udine, offrendo una riflessione senza filtri sul percorso recente della squadra.

Paolo Rossi senza filtri: «Giusto chiedere qualcosa di più alla Juve». L’analisi dell’opinionista sul momento che stanno attraversando i bianconeri. Paolo Rossi è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di “ Primo Tempo ” per parlare, tra le altre cose, del momento che sta attraversando la Juventus. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAOLO ROSSI – « Io credo che chiedere alla Juve qualcosa di più è giusto. Se la Juve ti fa tre quattro gol, se la Juve è tornata a essere una squadra che segna e segna tanto tanto da essere il secondo attacco del campionato, si può anche capire che qualche volta, soprattutto in queste gare con le piccole, in cui oggettivamente ti senti talmente tanto superiore che sai che prima o poi lo fai, provi delle situazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi senza filtri: «Giusto chiedere qualcosa di più a questa Juve». Poi si proietta così sulla trasferta di Udine – VIDEO

Articoli correlati

Leggi anche: Paolo Rossi: «La Juve vuole prendere Mateta perché sa di avere questa carenza. Ma così ammazza uno tra David e Openda» – VIDEO

Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un’identità. Perchè David ha fatto una grande partita | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Paolo Rossi: Il dibattito sull'arbitro è in malafede. La Juve aveva il tempo di vincere la partita