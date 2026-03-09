Paolo Martinelli | Un completo disastro
Il capogruppo de La... ha definito il Piazzale degli Scali un “disastro” durante un intervento pubblico, mentre i residenti si sono rivolti a lui per esprimere le loro preoccupazioni riguardo allo stato della zona. La discussione si è concentrata sulla condizione del piazzale, che viene descritto come in condizioni critiche, senza ulteriori commenti su cause o responsabilità.
"Piazzale degli Scali è un disastro" ed i residenti chiamano Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle Persone, che a sua volta chiama l’intera commissione urbanistica, l’assessore Virginia Mancini ed i tecnici di Pisamo a toccare con mano lo stato di degrado del piazzale che è a pochi metri dalla sede di Pisamo. La Nazione è andata a verificare. Questo l’elenco di cosa non va: l’idrante perde acqua e crea ristagni, il caos della sosta con tanto di carrelli di supermercati abbandonati, l’asfalto in ogni suo punto è dissestato ed ha buche pericolose, pietroni buttati nel prato, rastrelliere inutilizzabili e non bloccatelaio, un’isola... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Milan, contro il Genoa ancora Di Paolo al VAR dopo il disastro contro la LazioPoca pausa per il Milan che dopo la vittoria sul campo di Cagliari torna a San Siro per sfidare il Genoa nella 19^ giornata del campionato di Serie A.
San Giovanni. Rinviato l’evento con Paolo di PaoloArezzo, 11 febbraio 2026 – È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro con lo scrittore Paolo Di Paolo, in programma venerdì 13 febbraio alle...
Ditonellapiaga - Sì lo so (Official Video)
Tutto quello che riguarda Paolo Martinelli.
Discussioni sull' argomento Paolo Martinelli: Un completo disastro; Il vescovo Martinelli: evitare un'escalation dalle conseguenze catastrofiche; Martinelli da Abu Dhabi: Siamo invitati alla prudenza, il cellulare avvisa quando mettersi al riparo; Il vescovo Martinelli: Non è una guerra all'islam. Guardiamo al bene dei popoli.
Missili e droni scuotono il Golfo Persico, ma il vescovo Paolo Martinelli lancia un appello semplice e forte: «Restate calmi, seguite le autorità e pregate il Rosario ogni giorno per la pace». - facebook.com facebook
Missili e droni scuotono il Golfo Persico, ma il vescovo Paolo Martinelli lancia un appello semplice e forte: «Restate calmi, seguite le autorità e pregate il Rosario ogni giorno per la pace». x.com