Paolini agli ottavi | dopo il pareggio il 6-1 decisivo

Al BNP Paribas Open di Indian Wells, Jasmine Paolini ha vinto il match contro Ajla Tomljanovic con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-1, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Dopo aver pareggiato il punteggio, l’italiana ha chiuso il match con un set finale convincente. La partita si è svolta sul campo principale, attirando l’attenzione degli spettatori.

Il BNP Paribas Open di Indian Wells ha Jasmine Paolini superare la barriera del terzo turno sconfiggendo Ajla Tomljanovic per 7-5, 5-7, 6-1. La tennista italiana, classificata settima al mondo, si è qualificata per gli ottavi di finale dove affronterà Talia Gibson. La partita si è protratta per due ore e ventidue minuti, segnando un momento cruciale nella stagione della toscana che, pur mostrando momenti di debolezza nei primi due set, ha trovato la forza nel parziale decisivo. Il risultato finale conferma la resilienza dell’azzurra contro un’avversaria ostica come l’australiana numero 85 del ranking WTA. La battaglia dei numeri: un’analisi statistica della rimonta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Paolini eliminata al 3° turno agli Australian Open, Jovic agli ottaviLa toscana si arrende in due set alla 18enne, nuovo talento del tennis statunitense MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jasmine Paolini si ferma al terzo turno...

Alma Fano: dopo il pareggio, la rimonta per il 2-1 decisivoLa partita di campionato tra Alma Fano e Pergolese si è conclusa con un risultato di misura che ha premiato la costanza dei padroni di casa.

