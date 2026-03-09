Palmeri a 12 anni | trionfo assoluto ai Campionati di Riccione

Giuseppe Palmeri, dodicenne della Dragon Academy Group di Caltanissetta, ha conquistato il Titolo Italiano Assoluto ai Campionati Federkombat svoltisi a Riccione nei giorni 7 e 8 marzo 2026. Il giovane atleta si è distinto nella categoria Muay Thai Light sotto i 42 chili, dimostrando una maturità tecnica superiore alla sua età anagrafica. Oltre al trionfo del ragazzo, l'accademia guidata dal Maestro Calogero Palmeri ha raccolto altri successi significativi: Elisa Iannello e Christian D'Asero hanno entrambi ottenuto medaglie di bronzo al loro esordio nazionale. Dietro questi risultati c'è il lavoro costante del team tecnico formato dai Dottori Antonio Sedita e Domenico Vicari, che hanno curato la preparazione atletica e tattica dei giovani campioni.