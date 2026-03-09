Palestra Lambruschini | 255mila euro per un nuovo hub sportivo
La palestra della scuola primaria Lambruschini, nel quartiere La Rosa di Livorno, sta per essere rinnovata con un investimento di 255 mila euro. Il progetto prevede la creazione di un nuovo hub sportivo che coinvolgerà l’intera struttura. La riqualificazione mira a migliorare gli spazi dedicati all’attività fisica e a rendere più funzionale l’area scolastica.
La palestra della scuola primaria Lambruschini, situata nel quartiere La Rosa di Livorno, sta per subire una trasformazione radicale grazie a un piano di riqualificazione del valore di 255.000 euro. L’intervento, approvato dalla giunta comunale, prevede lavori che trasformeranno l’edificio in uno spazio moderno e sicuro, pronto ad accogliere non solo gli studenti dell’Istituto comprensivo Bartolena ma anche le associazioni locali al di fuori dell’orario scolastico. I cantieri apriranno nelle prossime settimane con una durata stimata di tre mesi, programmati strategicamente nel periodo estivo per evitare qualsiasi interferenza con le attività didattiche ordinarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La palestra Lambruschini cambia volto, piano riqualificazione da 255mila euroLa palestra della scuola primaria Lambruschini, nel quartiere La Rosa, cambierà volto.
Palestra Munari: 2 milioni di euro per un hub sportivo sostenibileSondrio accoglierà il 16 marzo una nuova infrastruttura sportiva, la palestra Munari, frutto di un investimento che combina risorse del PNRR e fondi...