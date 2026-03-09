Palermo | la Lega ribalta i nomi via agli ottantenni

A Palermo, la Lega ha deciso di cambiare i nomi dei candidati e di escludere gli ottantenni dalle candidature. La provincia si avvicina alle elezioni amministrative e le scelte interne al centrodestra stanno guidando le modifiche all’elenco dei candidati ufficiali. La decisione riguarda direttamente le persone coinvolte e il processo di selezione per le prossime amministrative.

La provincia di Palermo si prepara a un momento cruciale per il centrodestra, dove le dinamiche interne stanno determinando l'assetto dei candidati alle prossime elezioni amministrative. Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega, ha scosso le carte in gioco negando accordi pregressi su nomi come Oliveri a Villabate e chiedendo la conferma dell'uscente Rizzolo a Misilmeri. La situazione è fluida e tesa: mentre alcuni comuni vedono spaccature insanabili, altri cercano ancora una sintesi politica prima del voto previsto per maggio. Il deputato ha lanciato un messaggio netto sul fronte del rinnovamento generazionale, definendo poco innovativa la scelta di proporre un candidato ottantaseienne come Oliveri.