A Palermo, nelle vie Bari e Napoli del quartiere Tribunali-Castellammare, si nota un evidente stato di abbandono, con la pulizia che sembra essere scomparsa. Le strade mostrano segni di degrado e trascuratezza, riflettendo una situazione di incuria che coinvolge le aree centrali della città. La mancanza di interventi di manutenzione è visibile a tutti i passanti.

Un quadro di abbandono si è disegnato nelle vie Bari e Napoli, situate nel quartiere Tribunali-Castellammare di Palermo. I residenti hanno segnalato che da mesi non si vede alcun operatore della Rap impegnato nello spazzamento manuale in queste strade e nelle loro traverse. La situazione crea un impatto visivo negativo per i cittadini palermitani e per i visitatori della città. La mancanza di pulizia costringe chi abita la zona a parcheggiare tra i rifiuti accumulati tra un’auto e l’altra. Il problema persiste nonostante le richieste di intervento costante almeno una volta a settimana. L’area si trova a pochi metri dalla via Maqueda, trasformando il degrado in uno spettacolo indecoroso transita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: degrado a Tribunali, la pulizia è sparita

Articoli correlati

Ex Città del Rugby, la proposta anti-degrado: un parcheggio per i mezzi Ama in cambio di pulizia e sorveglianzaIl IX municipio ha chiesto e ottenuto dal dipartimento Patrimonio la possibilità di concedere alla municipalizzata l'area antistante la struttura In...

Aversa, biolago nel degrado: stamane partiti gli interventi di pulizia. Giovedì nuovo sopralluogoDopo il degrado e le segnalazioni delle ultime settimane, questa mattina sono partiti gli interventi di pulizia e manutenzione del biolago di via...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palermo degrado a Tribunali la pulizia...

Argomenti discussi: Ballarò, gli ingombranti tra i mercanti e i turisti; A Palermo l'ex scuola Salvemini tra degrado, racket, droga ed estorsioni: adesso c'è lo sgombero.