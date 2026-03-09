Palazzo Forti | 1000 visitatori in 5 sabati arte torna al centro

Palazzo Forti ha registrato circa mille ingressi nei primi cinque sabati di apertura. La riapertura della sede storica dell'arte moderna veronese coincide con l'esposizione Ápeiron Senza confini e il progetto partecipativo Voci Forti. L'iniziativa si è svolta a partire dal 7 febbraio, con orario dalle 11 alle 17. L'assessora alla cultura Marta Ugolini ha sottolineato come la risposta del pubblico abbia superato le aspettative iniziali. Lo spazio, già noto come sede della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, torna ad essere un punto di riferimento per la città. Il successo conferma le potenzialità del luogo come polo dinamico capace di favorire incontro e confronto tra generazioni diverse.