Nella partita della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Cesena e Milan, il risultato finale è stato di 3-2 a favore dei padroni di casa. Bouyer ha avuto una prestazione definita un disastro, mentre Lontani ha sprecato alcune occasioni importanti. Scotti, invece, si è distinto per cuore e grinta, contribuendo alla partita con determinazione. Le pagelle dei rossoneri evidenziano queste differenze di rendimento.

Si è disputata, dalle 15:00, al Centro Sportivo Romagna Centro, Cesena-Milan 3-2 (qui il risultato dell'andata), valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso pagando un bruttissimo finale di primo tempo e degli errori molti gravi in difesa. Pesante il rosso a Pandolfi come pesante la papera di Bouyer sul primo gol del Cesena. Meglio la ripresa con cuore e grinta e due gol in inferiorità numerica che però non bastano. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Può fare poco sulle reti di Zamagni e Galvagno, ma il primo gol del Cesena è un suo clamoroso regalo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Primavera, Cesena-Milan 3-2: disastro Bouyer. Lontani spreca. Scotti cuore e grinta

Articoli correlati

Primavera, pagelle Hellas Verona-Milan 4-1: disfatta rossonera. Malissimo la difesa e BouyerSi è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1...

Primavera 1, pagelle Roma-Milan 1-0: sono pochi i rossoneri promossi. Male Bouyer e CisséSi è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.

Approfondimenti e contenuti su Pagelle Primavera

Temi più discussi: Primavera 1, Cesena-Milan: cronaca live, formazioni e tabellino; Primavera 1 pagelle Roma-Milan 1-0 | sono pochi i rossoneri promossi Male Bouyer e Cissé; Sassuolo Primavera, anticipi e posticipi: quando si gioca con Napoli, Verona e Cremonese; Primavera, dopo la ventottesima giornata Parma in terza posizione.

Primavera, Cesena-Milan 2-0 a fine primo tempo. I rossoneri (in 10) hanno fallito un rigore con LontaniSi è concluso poco fa il primo tempo della gara tra Cesena e Milan, valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1: i padroni di casa sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti ... milannews.it

Diretta/ Cesena Milan Primavera (risultato 2-0) streaming video tv: è fuga per i romagnoli! (9 marzo 2026)Diretta Cesena Milan Primavera, streaming, video e tv: probabili formazioni per il ventinovesimo turno del campionato Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

PRIMAVERA 1 - Roma-Parma 0-1 - Le pagelle del match #ASRoma #Primavera1 #RomaPrimavera #RomaParma #footballnews - facebook.com facebook

#MilanPrimavera-Cremonese, le pagelle: bene #Cullotta, frenetico #Asanji #SempreMilan x.com